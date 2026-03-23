Doi bărbați, de 35 și 36 de ani, sunt cercetați penal după ce au fost prinși la volan sub influența alcoolului, anunță poliția.

Potrivit acesteia, totul s-a întâmplat în weekend, în localitatea Puhoi, Ialoveni.

În urma testului alcoolscopic, primul bărbat a avut o concentrație de 1,24 mg/l alcool în aerul expirat, de peste 8 ori limita legală de alcool, iar cel de-al doilea a înregistrat o concentrație de 0,69 mg/l, de peste 4 ori limita admisibilă.

Mașinile celor doi șoferi au fost ridicate și duse la parcarea specială, iar bărbații sunt cercetați penal.

Care sunt limitele legale de alcool la volan

În Republica Moldova, limita legală de alcoolemie pentru conducere este de 0,3 g/l în sânge sau 0,15 mg/l în aerul expirat. Depășirea acestor valori atrage răspundere contravențională sau penală pentru conducere sub influența alcoolului.

Stare de ebrietate cu grad minim:

- alcool în sânge între 0,3 g/l și 0,7 g/l;

- alcool în aerul expirat între 0,15 mg/l și 0,35 mg/l.

Stare de ebrietate cu grad avansat:

- alcoolul în sânge depășește 0,7 g/l;

- alcoolul în aerul expirat depășește 0,35 mg/l.

Cum este sancționată depășirea limitelor

Dacă testele arată o concentrație de peste 0,3 g/l în sânge sau 0,15 mg/l în aerul expirat, șoferii pot fi sancționați contravențional, prin amendă și, în anumite cazuri, prin arest contravențional.

Dacă rezultatele arată o concentrație de peste 0,7 g/l în sânge sau 0,35 mg/l în aerul expirat, fapta poate constitui infracțiune penală, cu amenzi mai mari, suspendarea permisului de conducere sau chiar pedeapsa cu închisoarea în anumite situații.