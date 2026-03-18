Criza apei din municipiul Bălți a determinat mobilizarea autorităților centrale, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, deplasându-se de urgență în teritoriu pentru a discuta soluții imediate și pe termen lung. Oficialul dă asigurări că echipele sunt deja în teren și că se depun eforturi pentru reluarea cât mai rapidă a aprovizionării cu apă potabilă, în timp ce autoritățile caută alternative pentru a reduce dependența orașului de o singură sursă.

Măsuri urgente pentru depășirea crizei apei

Potrivit oficialului, discuțiile cu primarul Alexandr Petcov s-au concentrat pe măsuri imediate pentru depășirea situației critice, dar și pe identificarea unor soluții durabile.

„Ministerul Mediului și Guvernul sunt deja în teren și oferă tot suportul necesar cetățenilor”, a transmis Hajder.

Soluții pe termen lung și reluarea aprovizionării cu apă

Ministrul a subliniat că una dintre priorități este reducerea dependenței municipiului de o singură sursă de apă, fiind analizate alternative care să asigure stabilitatea sistemului pe termen lung. În paralel, echipele de intervenție continuă să lucreze la fața locului pentru a gestiona situația și a sprijini populația afectată.

„Dragi bălțeni, știm că este o perioadă dificilă, însă prioritatea noastră absolută este protejarea sănătății dumneavoastră. Depunem toate eforturile pentru a relua, în cel mai scurt timp, aprovizionarea cu apă sigură pentru consum”, a mai declarat ministrul.

Autoritățile dau asigurări că reluarea furnizării apei potabile rămâne obiectivul principal, în contextul în care municipiul se confruntă de mai multe zile cu lipsa acestei resurse esențiale.

Când a început criza apei în Republica Moldova și ce măsuri suplimentare au fost luate pentru protejarea Nistrului și alimentarea cu apă a populației?

Contaminarea râului Nistru cu substanțe poluante de origine petrolieră a avut loc în urma atacului militar al Federației Ruse asupra Complexului Hidroenergetic Nistrean din Ucraina, din 7 martie.

În acest context, duminică, Guvernul s-a convocat într-o ședință specială și a instituit stare de alertă de mediu pe râul Nistru pentru 15 zile. Aceasta vizează raioanele situate în bazinul Nistrului - Drochia, Soroca, Bălți, Sîngerei, Florești, Șoldănești, Telenești, Chișinău dar și localitatățile din stânga Nistrului. Parțial regimul se extinde în raioanele Briceni, Edineț, Ocnița, Dondușeni și altele.

Tot duminică, două baraje de protecție pe râul Nistru, în apropierea stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate de către Apă Canal Chișinău. Măsura a fost luată în contextul situației create pe râu și are drept scop prevenirea unei eventuale situații critice care ar putea afecta alimentarea cu apă a capitalei.

Totodată, alte trei baraje absorbante noi au fost instalate și sâmbătă: două în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, și unul pentru securizarea stației de captare de la Cosăuți, raionul Soroca.

Deși prezența substanțelor petroliere a fost confirmată până acum doar în zona de nord, autoritățile au demarat o evaluare preventivă a tuturor stațiilor de captare, inclusiv a celei din Chișinău, pentru a preveni orice risc pentru populație.

