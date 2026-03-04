Cetățenii Republicii Moldova aflați în Dubai sunt îndemnați să nu se deplaseze la aeroport până când nu sunt contactați de compania aeriană pentru confirmarea operării zborului. Recomandarea a fost făcută de secretarul de stat al Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Valeriu Mija, după ședința de Guvern.

Potrivit oficialului, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat că Aeroportul din Dubai este deschis parțial și periodic începând cu data de 3 martie, însă activitatea nu a fost reluată integral.

„Apelul statului Emiratelor Unite a fost că Aeroportul Dubai este deschis parțial și periodic, începând cu data de 3 martie. Apelul este ca cetățenii să nu se deplaseze la aeroport până nu vor fi contactați de companie care va fi sigură că va opera zborul”, a declarat Valeriu Mija.

Recomandarea are scopul de a evita aglomerația într-un aeroport cu trafic intens, în condițiile în care programul zborurilor poate suferi modificări de la o oră la alta.

Totodată, secretarul de stat a lansat un apel către agențiile de turism din Republica Moldova să evite inițiativele individuale care ar putea pune în pericol cetățenii, în special în ceea ce privește eventuale evacuări pe cale terestră.

Oficialul a precizat că, până în acest moment, nu sunt raportate victime sau persoane rănite în rândul moldovenilor aflați în regiune. De asemenea, ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a avut o discuție telefonică cu omologul său din Emiratele Arabe Unite, șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, pentru a analiza opțiunile privind evacuarea cetățenilor Republicii Moldova.

„Noi cunoaștem situația cu cetățenii în fiecare stat și ambasadorii, consulii aflați în zonă le dau instrucțiuni directe”, a mai spus Valeriu Mija.

Potrivit datelor prezentate de autorități, Ambasada Republicii Moldova în Israel a recepționat 17 solicitări de evacuare, Ambasada din Emiratele Arabe Unite – 96 de solicitări, iar Ambasada din Qatar – 8 cereri. În același timp, conform informațiilor oferite de Asociația Națională a Agenților de Turism din Moldova, 34 de cetățeni moldoveni se află blocați în state din Asia de Sud, aceștia urmând să revină acasă în tranzit prin Orientul Mijlociu.