Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a adresat o scrisoare deschisă Guvernului Republicii Moldova, prin care solicită intervenție rapidă pentru a atenua efectele crizei combustibililor asupra orașului și locuitorilor săi. Oficialul atrage atenția că problema are un caracter global, iar impactul depășește cu mult limitele unui oraș sau ale unei regiuni.

„Astăzi ne confruntăm cu o problemă globală, ale cărei consecințe depășesc cu mult limitele unui oraș sau ale unei regiuni. Tocmai de aceea este mai important ca oricând să fie unite eforturile autorităților de toate nivelurile, centrale și locale, pentru a proteja interesele cetățenilor țării noastre”, a subliniat Alexandr Petkov pe pagina sa de Facebook.

Primăria Bălți a implementat deja măsuri locale pentru diminuarea impactului crizei, însă, potrivit primarului, nicio autoritate locală nu poate gestiona singură o asemenea provocare. Petkov speră la decizii rapide și concrete din partea Guvernului, pentru a preveni efecte negative asupra locuitorilor municipiului.

Scrisoarea primarului vine într-un context în care prețurile la carburanți continuă să crească, afectând transportul public, serviciile municipale și gospodăriile populației. Autoritățile locale avertizează că fără sprijin central, orașele și satele nu pot face față acestei crize și riscă perturbarea serviciilor esențiale.