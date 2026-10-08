O autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență care se deplasa spre un incendiu de vegetație s-a ciocnit cu un Renault, care la rândul său s-a lovit cu un alt automobil parcat ieri, la Soroca. Conducătorul autospecialei era în stare de ebrietate, iar șoferul automobilului nu deține permis de conducere.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs pe 7 octombrie, în jurul orei 21:00, pe un drum din satul Rublenița. Autospeciala IGSU se deplasa spre satul Slobozia Nouă, pentru a interveni la un incendiu de vegetație.

Vehiculul s-a lovit cu un automobil de model Renault. În urma impactului, automobilul a fost proiectat într-un alt Renault, care era parcat.

Șoferul autospecialei, depistat în stare de ebrietate

La volanul autospecialei de la IGSU se afla un bărbat de 33 de ani, care fiind testat alcoolscopic, s-a depistat că avea o concentrație de 0,33 mg/l alcool în aerul expirat, ceea ce indică că norma admisibilă a fost depășită de peste 2 ori. Șoferul celuilalt automobil, în vârstă de 31 de ani, nu deține permis de conducere.

IGSU a inițiat o anchetă

În urma impactului, nicio persoană nu a fost rănită. Cazul este documentat de poliție, iar IGSU a inițiat o anchetă internă.

Accident rutier/ Inspectoratul de poliție Soroca

Accident rutier/ Inspectoratul de poliție Soroca