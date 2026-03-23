Un avocat din Chișinău a fost condamnat pentru escrocherie, după ce a indus în eroare o clientă și soțul acesteia, folosindu-se de încrederea profesională pentru a obține bani sub pretextul efectuării unor expertize judiciare. Sentința a fost pronunțată la 23 martie 2025 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Instanța a dispus ca inculpatul să plătească o amendă de 65 000 de lei și a aplicat o pedeapsă complementară, constând în privarea de dreptul de a exercita activități legate de gestionarea sau administrarea bunurilor materiale pe o perioadă de trei ani. De asemenea, a fost menținută măsura preventivă „obligarea de a nu părăsi țara” până la rămânerea definitivă a sentinței.

În ceea ce privește daunele civile, instanța a admis parțial acțiunea părții vătămate, stabilind ca avocatul să restituie suma de 29 460 de lei cu titlu de prejudiciu material și 5 000 de lei pentru prejudiciu moral.

Potrivit probelor acumulate, avocatul ar fi pretins efectuarea unor expertize IT, dactiloscopice și asupra programelor informatice, afirmând ulterior că acestea au fost finalizate și au avut rezultate favorabile. În realitate, însă, sumele solicitate – peste 29 000 de lei – au fost însușite de avocat. Deși acesta a pledat nevinovat pe parcursul procesului, instanța a stabilit vinovăția sa, ținând cont și de antecedentele sale, având în vedere că anterior fusese condamnat pentru o infracțiune similară.

Sentința poate fi contestată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.