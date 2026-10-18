Bărbatul care a încercat să părăsească Ucraina traversând înot râul Nistru, a ajuns la spitalul din Soroca cu comoție cerebrală, după ce ar fi fost agresat de doi grăniceri ucraineni. Bărbatul susține că și-a pierdut cunoștința în timpul incidentului și a fost salvat de doi localnici. Între timp, autoritățile ucrainene au anunțat că au inițiat o anchetă de serviciu, iar în Republica Moldova a fost pornită o urmărire penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

Bărbatul de 49 de ani care a fost bătut de doi graniceri ucraineni în timp ce încerca să traverseze Nistrul înot este Alexei Koval, psiholog clinician și psihoterapeut din Kiev. Acesta a povestit pentru Moldova 1 că a decis să părăsească Ucraina după ce documentele care îl scuteau de serviciul militar ar fi fost anulate. Potrivit acestuia, traversarea Nistrului a fost mai dificilă decât se aștepta.

Alexei KOVAL: „Am căutat pe Google Maps locul în care drumul era cel mai aproape râu. Am mers acolo, crezând că voi putea traversa în înot destul de repede deși distanța era mare. Am tromboză venoasă profundă, iar picioarele aproape că nu mă mai ascultă, dar totuși am sperat că voi reuși să înot.”

Acesta mai povestește că în timp ce înainta prin apă și vegetație, ar fi observat o ambarcațiune care se apropia de pe malul ucrainean. Bărbatul afirmă că grănicerii au încercat să-l rețină, iar unul dintre ei ar fi ridicat mâna pentru a-l lovi. Acesta spune că nu își amintește exact momentul în care a fost lovit și că și-a pierdut cunoștința.

Doi localnici au intervenit și l-au scos din apă. Ulterior, bărbatul a fost transportat la spitalul din Soroca, unde a fost diagnosticat cu comoție cerebrală.

„Îl băteai aici la mal. Îl înecau aici! Uite ciomagul! "

Incidentul a avut loc pe 15 octombrie, în apropierea satului Holoșnița, raionul Soroca. Potrivit Poliției de Frontieră, doi grăniceri ucraineni au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova în timpul unei acțiuni de reținere a cetățeanului ucrainean. O patrulă de intervenție a Poliției de Frontieră moldovenești s-a deplasat la fața locului și i-a preluat pe cei doi grăniceri. Aceștia au fost escortați la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Cosăuți pentru documentarea cazului. Deocamdată, nu este clar dacă au fost reținuți oficial.

Serviciul de Stat al Grănicerilor din Ucraina susține că ambarcațiunea patrulei a ajuns pe malul drept al Nistrului din cauza curenților, a apei puțin adânci și a defectării motorului. Instituția a anunțat că a inițiat o anchetă de serviciu, în cadrul căreia sunt verificate inclusiv acțiunile grănicerilor implicați.

Totodată, partea ucraineană afirmă că bărbatul care a încălcat regimul de frontieră a fost reținut de autoritățile moldovenești și că reprezentanții serviciilor de frontieră din cele două țări au făcut un schimb de informații. Procuratura din Republica Moldova a pornit o urmărire penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat.

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