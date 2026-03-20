Bărbatul care a aruncat în vara anului trecut un explozibil în curtea primarului din Stăuceni va achita peste 160 de mii lei despăgubiri și cheltuieli de judecată. Totodată, acesta s-a ales și cu o amendă de peste 37 de mii de lei, anunță Procuratura Generală.

Potrivit informațiilor oficiale, totul s-a întâmplat în noaptea de 10 august 2025, atunci când o persoană necunoscută a aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni și a fugit. Primarul a declarat atunci că incidentul a avut scopul de a-l intimida. Momentul în care gardul a explodat a fost postat pe rețele de către primarul Alexandru Vornicu. În imagini s-a văzut cum o mașina de culoare neagră s-a apropiat de locuința acestuia, iar cineva a aruncat din automobil un dispozitiv și a pleacat. Iar la câteva secunde distanță s-a produs explozia.

Dosar penal pentru huliganism

Autoritățile au pornit atunci un dosar penal pentru huliganism agravat în urma exploziei care a avut loc în curtea primarului din Stăuceni. Suspecții, un soț și soție, au fost încătușați pe 14 august pe Aeroportul din Chișinău în timp ce intenționau să fugă din țară.

Bărbatul a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile, iar soția acestuia a fost cercetată în libertate.

