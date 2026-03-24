Statul NU ia peste 50% sau peste 15 lei din prețul carburanților, așa cum pretinde Ion Ceban și MAN. O spune expertul WatchDog, Sergiu Muravschi. Acesta a prezentat calculele referitor la creșterea prețurilor la carburanți a venit cu explicații.

Potrivit expertului, principalul motiv al creșterii sunt prețurile internaționale, fiindcă toată benzina și motorina e importată: „De la începutul războiului din Iran, media cotațiilor Platts în prețul benzinei a crescut cu 4,28 lei, iar la motorină cu 7,57 lei”.

Totodată, acesta a menționat că TVA-ul a crescut cu doar 85 de bani pentru benzină și 1,52 pentru motorină, ceea ce înseamnă că peste 83% din scumpiri se datorează exclusiv prețurilor internaționale, nu taxelor din Moldova.

Ce ține de acciza, Miravschi afirmă că nu a crescut și este fixă: „7,17 lei la litru pentru benzină și 3,36 pentru motorină. Statul NU a încasat mai mulți bani din accize pentru că ele nu sunt afectate de scumpiri”.

Împreună, TVA și acciza sunt ~41,5% sau 12 lei din prețul benzinei. La motorină, principalul combustibil folosit în Moldova, taxele sunt ~28% din preț sau 8,33 lei.

Deci acciza nu s-a schimbat, iar TVA-ul a crescut, dar asta nu înseamnă neapărat că veniturile la buget vor crește semnificativ, a adăugat expertul:„Dacă oamenii și companiile vor economisi și vor cumpăra mai puțin combustibil, atunci asta oricum va reduce încasările statului. Mai mult decît atît, instituțiile publice tot au nevoie de carburanți – adică odată cu aceste scumpiri, cresc și cheltuielile bugetare”.

Potrivit lui Eugen Muravschi, nici companiile petroliere din Moldova nu se îmbogățesc neapărat, iar marja comercială nu s-a schimbat nici ea, a rămas 3,62 lei pentru benzină și 3,64 lei pentru motorină.

În concluzie, opoziția inventează cifre din aer. Volumul total al banilor colectați de stat depinde de cîtă benzină și motorină se vinde. Dacă oamenii și companiile vor economisi și vor cumpăra mai puțin combustibil, vor scădea veniturile din acciză. Așa că, deși TVA-ul crește proporțional cu prețurile, s-ar putea să nu fie niciun belșug bugetar.

Ne așteaptă scumpiri în lanț, avertizează economiștii. Explozia tarifelor la carburanți se va vedea în curând în costul transportului, al serviciilor și, treptat, în prețurile de la rafturile magazinelor. Într-un scenariu moderat, inflația ar putea ajunge până la 7%, iar într-un scenariu mai pesimist — chiar la 10%, în condițiile în care în prezent rata este puțin peste 5%.

Conflictul din Orientul Mijlociu va afecta întreaga economie, iar majorarea prețurilor se îndreaptă ușor de la pompele de carburanți către rafturile magazinelor.

De când a început războiul în Orientul Mijlociu, prețul carburanților continuă să crească semnificativ. Potrivit ministrului Energiei, evoluția prețurilor, inclusiv la benzină, despre care se speculează că ar putea ajunge la 30 de lei per litru, depinde în mare măsură de situația de pe piețele internaționale și de evoluțiile geopolitice.