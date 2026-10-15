Locuitorii capitalei pot solicita conectarea blocurilor la căldură, chiar dacă Primăria nu a anunțat oficial începerea sezonului de încălzire. Termoelectrica anunță că este pregătită să furnizeze agent termic, în contextul scăderii temperaturilor de afară.

Conectarea la căldură poate fi solicitată de administratorul blocului locativ sau de gestionarul imobilului, prin depunerea unei cereri la unul dintre sediile teritoriale ale Termoelectrica. Solicitantul trebuie să prezinte și fișa tehnică ce confirmă că instalațiile de încălzire sunt pregătite pentru conectare. De asemenea, pot solicita agent termic grădinițele, școlile, instituțiile medicale și sociale, precum și agenții economici.

Galina SANDUȚA, ȘEFA SERVICIULUI COMUNICARE, ANRE: „Începerea sezonului de încălzire se face în conformitate cu regulamentul ANRE privind furnizarea energiei termice. Potrivit acestuia, sezonul de încălzire începe atunci când timp trei zile consecutive temperatura medie a aerului, calculată pentru intervalul orelor 18:00 și 6:00, este egală sau mai mică de +10 grade Celsius.”

Meteorologii prognozează pentru următoarele trei zile o temperatură medie mai mare de 10 grade Celsius, astfel că începerea sezonului de încălzire se amână până la întrunirea condițiilor prevăzute de regulamentul ANRE. Cu toate acestea, consumatorii pot solicita în scris furnizarea energiei termice înainte de începerea sezonului oficial, iar reprezentanții Temoelectrica spun că imobilele vor fi conectate imediat după prezentarea documentelor necesare. Începând cu 1 octombrie locuitorii capitalei plătesc mai mult pentru căldură, majorarea fiind de circa 62 la sută. Tariful pentru o gigacalorie a crescut cu 1.257 de lei, iar oamenii vor plăti 3.277 de lei.