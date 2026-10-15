Facturile la încălzire pot fi mai mici dacă locuința nu ar pierde căldură, prin geamuri și uși. Pentru a-i ajuta pe oameni să economisească energia în sezonul rece, Ministerul de resort a publicat un spot în care explică, pe înțelesul tuturor, cât de importantă este izolarea caselor. Iar că mesajul să ajungă la fiecare au comparat pierderea căldurii cu mustul care iese din teasc.

„Toată vara am auzit numai unde pierdem, unde pierdem. Adică unde pierdem energia, înțelegi. Știi că am lucrat vara? Dar de ce azi nu ești la lucru? Păi dau la teasc și vezi aceste grăpături, păi vreau să-ți spun că lumea are crăpături mai mari la geam sau la ușă și iarna iese căldura din casă și după asta zice că iarna asta a folosit mai multe lemne, a fost mai frig, dar nu că crăpătura a fost mai mare.”

Potrivit Ministerului Energiei, așa cum mustul se scurge prin crăpăturile teascului, și căldura poate ieși din casă prin ferestre și uși neizolate. Iar pentru a încălzi locuința, oamenii ajung să folosească mai mult lemn pe foc sau alte surse de energie. Astfel, printr-un spot social autoritățile explică de ce este important să avem ferestre și uși bine etanșate.

„Tehnologiile se schimbă, trebuie să fim în pas cu vremea că altfel nu putem. Totul este scump, la nivel mondial tutul este scump. Energia este scumpă, de asta trebuie să optimizăm în așa fel încât să ne bucurăm.”

O soluție este izolarea termică a casei și folosirea unor ferestre de calitate, care împiedică pierderea căldurii, spune Ministerul Energiei.

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI: „Proiectul respectiv „Unde pierdem energia?” a fost un proiect de popularizare și în primul rând de conștientizare a fiecărui cetățean ca să vedem unde anume noi aruncăm banii pe fereastră. Prin geamuri, prin pereți neizolați, prin mașini care desunt la vârsta maximă de exploatare.”

Totuși, oamenii spun că, indiferent de măsurile pe care le iau pentru a păstra căldura în locuințe, costurile pentru energie rămân o povară.

„Punem, punem pături că e greu, pentru bătrâni e foarte greu.”

„-Ați schimbat geamurile ca să fie mai cald?

-Clar lucru, am schimbat, dar ce folos că am schimbat și gazul este scump?”

„La uși putem să punem câte o pătură. Căci ușa cum nu ar fi dă drumul la frig și fereastra dă drumul.”

Campania de informare „Unde pierdem energia?” este realizată cu sprijinul Guvernului Germaniei, în cadrul unui proiect implementat de GIZ Moldova. Seria își propune să-i ajute pe oameni să identifice pierderile de energie și să găsească soluții pentru a reduce cheltuielile.