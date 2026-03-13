Calitatea apei din localitățile din nordul Republicii Moldova a înregistrat o ameliorare semnificativă, potrivit analizelor recente de laborator. Ministerul Mediului precizează că rezultatele confirmă faptul că intervențiile efectuate pe teren au început să aducă efecte vizibile, contribuind treptat la restabilirea standardelor de siguranță necesare pentru consumul populației.

Potrivit ministerului Mediului, echipele de intervenție rămân mobilizate non-stop, lucrând pentru menținerea și consolidarea acestei îmbunătățiri. Autoritățile au anunțat că examinează cu atenție ultimele analize și urmează să ofere recomandări actualizate pentru cetățeni, adaptate situației concrete din teren.

„Rămânem dedicați siguranței cetățenilor și vom comunica transparent fiecare etapă a monitorizării până la rezolvarea definitivă a situației”, au precizat reprezentanții ministerului Mediului.

Totul a început zilele trecute, când ministerul Mediului a anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe râul Nistru, în apropeiere de Naslavcea. Petele au fost surprinse de locuitorii din regiune, care au postat imagini pe rețele. Potrivit Ucrainei petele au apărut după atacul Rusiei asupra Hidrocentralei de pe râul Nistru. Combustibilul ajuns în râul Nistru și continuă să fie transportat de curentul apei.

La 12 martie 2026, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei Nistrului pentru sincronizarea acțiunilor serviciilor ucrainene și moldovenești de localizare a poluării și minimizare a posibilelor consecințe asupra mediului.

Astăzi, a fost instituit cod galben de alertă pentru locuitorii din Naslavcea după ce datele de laborator de ieri privind apa din râul Nistru au arătat depășirea limitelor admise.

Citeste si : O pată de ulei - observată pe suprafața râului Nistru, la Soroca. Avertismentul autorităților - VIDEO

Citeste si : Alertă pe râul Nistru: Autoritățile monitorizează posibila poluare și iau măsuri pentru siguranța oamenilor. Ce arată rezultatele primelor probe prelevate