Primăria Chișinău anunță că duminică, 22 martie 2026, între orele 08:00 și 17:00, pe strada Nicolae Testemițanu se vor desfășura lucrări mecanizate de salubrizare, parte a Campaniei municipale de primăvară.

Intervenția vizează evacuarea nisipului și a deșeurilor acumulate la bordura carosabilului, iar pentru a permite utilajelor să lucreze eficient, conducătorii auto sunt rugați să nu parcheze pe marginea drumului pe durata lucrărilor.

„Marea Curățenie de Primăvară” a început pe 14 martie în sectorul Botanica, unde sute de muncitori ai serviciilor municipale, alături de voluntari și reprezentanți ai agenților economici, au intervenit pentru a face ordine.

