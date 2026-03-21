Potrivit regulilor în vigoare, sezonul de încălzire este încheiat doar dacă, timp de trei zile consecutive, în intervalul orelor 18:00–06:00, temperatura medie a aerului depășește +10°C. În lipsa acestor condiții, furnizarea energiei termice continuă.

Prognoza meteo în următoarele zile

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în următoarele zile în Chișinău se vor înregistra temperaturi între 11 grade și 15 grade ziua, iar noaptea între 3 și 4 grade.

La Bălți ziua temperaturile arată între 9 grade și 13 grade, iar noaptea între 1 și 2 grade.

Meteo Chișinău/ SHS

Meteo Bălți/ SHS

Ieri, S.A. „CET-Nord” a venit cu precizări clare că momentan, condițiile legale pentru sistarea încălzirii nu sunt întrunite, iar furnizarea agentului termic continuă.

Ajustarea temperaturii în funcție de condițiile meteo

Reprezentanții CET-Nord precizează că temperatura agentului termic este ajustată automat în funcție de condițiile meteorologice, conform graficelor aprobate de ANRE. Totuși, confortul termic din apartamente depinde în mare măsură de gestionarii blocurilor locative.

Responsabilitatea gestionarilor fondului locativ

„Furnizarea agentului termic se realizează până la branșamentul blocului locativ, iar reglarea temperaturii în interiorul clădirilor revine responsabilității gestionarilor fondului locativ”, subliniază compania. Administratorii pot, după necesități și cu acordul locatarilor, să ajusteze parametrii de căldură în bloc, informând în prealabil CET-Nord.

Când a început sezonul de încălzire în Republica Moldova?

Sezonul de încălzire în Republica Moldova începe, de regulă, în lunile de toamnă, atunci când temperaturile exterioare scad și se apropie pragul necesar pentru furnizarea căldurii în sistem centralizat. În anul 2025, sezonul de încălzire pentru municipiul Chișinău și alte localități a început oficial pe 23 octombrie, moment în care au fost puse în funcțiune centralele.