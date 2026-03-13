Carburanții continuă să se scumpească semnificativ. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în weekend benzina va fi la preț de 26,22 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 26,24 lei pentru un litru.

Astfel, șoferii vor plăti cu 42 de bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 77 de bani mai mult pentru un litru de motorină.

Preț carburanți / ANRE

Disponibilitatea carburanților și prețurile la toate stațiile PECO din țară pot fi văzute în timp real pe platforma e-Carburanți.

De aproape două săptămâni, ANRE anunță majorarea prețului la carburanți. Potrivit ministrului Energiei, evoluția prețurilor, inclusiv la benzină, despre care se speculează că ar putea ajunge la 30 de lei per litru, depinde în mare măsură de situația de pe piețele internaționale și de evoluțiile geopolitice.

Zilele astea, au apărut informații că mai multe stații PECO din țară, dar și capitală au rămas fără motorină, asta deși autoritățile spun că livrările continuă în regim normal și stocuri sunt pentru cel puțin 15 zile.

Dorin Junghietu a scris într-o postare pe Facebook că există stații care temporar nu comercializează motorină, pentru că prețul plafon stabilit de ANRE nu le acoperă toate costurile, însă autoritățile nu pot interzice acest lucru pentru că operatorii economici au dreptul la libertatea activității de întreprinzător.

