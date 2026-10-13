Ploaia și carosabilul umed le dau bătăi de cap șoferilor. Un nou accident s-a produs pe traseul Chișinău–Bălți, unde un automobil a ajuns în șanț, potrivit imaginilor video publicate pe internet.

Din imagini se observă că mașina implicată în accident a fost avariată.

Deocamdată, nu se cunosc împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și nici dacă au fost înregistrate victime.

Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile meteo și la starea carosabilului, să păstreze distanța față de celelalte vehicule și să evite manevrele bruște, mai ales atunci când drumul este umed.