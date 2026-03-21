Moldovenii mai au la dispoziție doar 10 zile pentru a procura polița de asigurare medicală la preț redus. Termenul-limită este 31 martie 2026, iar cei care nu vor achita până atunci vor fi obligați să plătească suma integrală, de peste 12 mii de lei.

Cine trebuie să își cumpere polița?

Moldovenii care nu sunt asigurați de Guvern și nu sunt angajați în câmpul muncii trebuie să își procure polița de asigurare medicală în mod individual. Printre acestea se numără fondatorii de întreprinderi individuale, deținătorii de patentă, cei care practică activități independente de antreprenoriat, precum și deținătorii de terenuri agricole.

Care este prețul redus al poliței și până când poate fi cumpărată?

Pentru aceste categorii, polița poate fi achiziționată la un preț redus de 2.527 de lei, în loc de suma integrală de 12.636 de lei, dacă plata se face până pe 31 martie 2026. Astfel, mai rămân exact 10 zile pentru a beneficia de reducere.

Cum poate fi achitată polița de asigurare?

De asemenea, polița poate fi achitată online, prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice Mpay, simplu și rapid.

Din acest an, anumite categorii, precum notarii, reprezentanții profesiilor juridice libere și medicii de familie care practică activitate independentă, vor fi obligați să achite valoarea integrală a poliței, indiferent dacă o plătesc înainte de termenul-limită.

Trebuie să achite moldovenii care locuiesc de peste hotare polița de asigurare?

Moldovenii stabiliți peste hotare, care petrec în țară mai puțin de 180 de zile cumulativ, nu sunt obligați să achite polița, însă au dreptul să o facă dacă doresc.

Asigurarea medicală oferă acces la servicii de asistență primară, medici de familie, specialiști precum cardiologi, neurologi sau oncologi, servicii medicale urgente, spitalicești, precum și medicamente și dispozitive medicale compensate.

Citeste si : Persoanele obligate să se asigure medical în mod individual pot beneficia de o reducere de 80 la sută, dacă achită polița în primele trei luni ale anului. Ce spune directorul CNAM despre celelalte categorii de cetățeni - VIDEO