Cauza morții păsărilor, observate pe suprafața și pe malul râului Nistru, în localitatea Pohrebea, raionul Dubăsari, a fost stabilită. Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, acestea au murit din cauza gripei aviare.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Potrivit raportului emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în urma testelor de laborator s-a confirmat prezența virusului gripei aviare”.

Totodată, acesta a precizat că virusul a mai fost depistat anterior în zonă, cazuri similare fiind înregistrate de-a lungul Nistrului.

Pe 22 martie, pe rețelele sociale au apărut imagini cu mai multe păsări moarte pe suprafața și pe malul râului Nistru, în localitatea Pohrebea, raionul Dubăsari. Atunci, încă nu se cunoștea dacă păsările au murit din cauza poluării Nistrului cu substanțe petroliere sau din alte motive.

Pasăre moartă / Facebook / Nata Albot

Ce este gripa aviară?

Potrivit Comisiei Europene, gripa aviară este o boală virală care apare în principal la păsări. Păsările sălbatice, în special cele acvatice, reprezintă principalul factor în evoluția și răspândirea acestei boli. Virusurile gripei aviare pot fi înalt sau slab patogene. Păsările infectate cu forme slab patogene pot prezenta semne ușoare ale bolii sau pot fi asimptomatice. Infecțiile cauzate de formele înalt patogene pot provoca boli grave și moartea păsărilor.

Ce alte vietăți pot fi afectate de gripa aviară?

Gripa aviară afectează în principal păsările, însă virusul poate infecta și alte animale, inclusiv mamifere precum vacile, alpaca, șoarecii, pisicile, porcii, nurcile, focile, mistreții și vulpile.

Este gripa aviară un risc pentru oameni?

Majoritatea tulpinilor virusului gripei aviare nu infectează oamenii. Cu toate acestea, unele variante pot suferi mutații care le sporesc potențialul de a infecta alte specii, inclusiv oamenii.

La om, infecția poate varia de la forme asimptomatice sau foarte ușoare (conjunctivită, simptome respiratorii ușoare) până la forme severe (pneumonie care necesită spitalizare) și, în unele cazuri, poate duce la deces.