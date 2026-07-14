Autoritățile au instituit regim de carantină pentru 30 de zile în satul Dănceni, raionul Ialoveni, după confirmarea unui caz de rabie la o pisică dintr-o gospodărie privată. Potrivit dispoziției emise de Primăria Dănceni, măsura a fost luată în baza raportului Centrului Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor. Contactați de PRO TV, reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au confirmat că medicii veterinari au început vaccinarea gratuită a animalelor de companie din localitate, costurile fiind acoperite din bugetul de stat.

Potrivit unei postări publicate pe Facebook, pe durata carantinei vor fi aplicate măsuri speciale pentru combaterea și prevenirea răspândirii bolii. Totodată, satul Suruceni a fost declarat zonă de supraveghere, existând riscul ca boala să afecteze și această localitate.

Medicii veterinari au început deja vaccinarea animalelor de companie din localitate. Autoritățile îi îndeamnă pe proprietari să permită accesul echipelor din teren, după verificarea legitimației de serviciu a medicilor veterinari din cadrul ANSA, pentru ca imunizarea să fie efectuată în cel mai scurt timp.

Totodată, autoritățile locale îi îndeamnă pe locuitori să manifeste maximă prudență și să anunțe de urgență medicii veterinari sau Primăria dacă observă un comportament neobișnuit la animalele de companie ori la cele fără stăpân.

Animalele vor fi vaccinate

Între timp, medicii veterinari au început vaccinarea animalelor de companie din sat. Proprietarii sunt rugați să permită accesul echipelor din teren, după verificarea legitimației de serviciu a medicilor veterinari din cadrul ANSA.

Conform dispoziției, subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor va monitoriza toate gospodăriile în care sunt crescute animale, iar Centrul de Sănătate Publică va implementa măsuri de prevenire a rabiei în rândul populației.

Regimul de carantină a intrat în vigoare odată cu publicarea dispoziției.