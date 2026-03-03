O femeie de 67 de ani a fost condamnată la 13 ani de închisoare după ce a omorât o altă femeie de 70 de ani în timpul unei mese de pomenire, într-un apartament din Chișinău.

Potrivit procuraturii, totul s-a întâmplat pe 1 noiembrie 2025. Victima se afla în apartamentul femeii, unde participa la o masă de pomenire împreună cu alți invitați. Ulterior, cele două au rămas singure în apartament și fiind în stare de ebrietate, între ele s-a iscat un conflict.

Conform informațiilor oferite de procuratură, conflictul a escaladat rapid după ce victima i-ar fi aruncat pisica femeii peste balcon.

Apoi, femeia de 67 de ani a luat un cuțit de bucătărie și a înjunghiat-o. Rănile provocate au dus la moartea victimei, care a survenit la aproximativ 40 de minute după incident.

Aceasta nu și-a recunoscut vina.