Un incident șocant a avut loc la o fermă din Glodeni. Un bărbat de 57 de ani, proprietarul fermei, l-ar fi abuzat pe un bărbat de 29 de ani, care muncea acolo și a încerat să îl omoare.

Potrivit presei din Bălți, bărbatul ar fi fost obligat să lucreze la fermă și a fost abuzat de nenumărate ori. Din spusele martorilor, câteva zile în urmă fermierul l-a legat pe acel tânăr de o mașină și la târât pe dealuri. Ulterior, atacatorul a luat un topor și a încercat să îl omoare.

Totodată, localnicii spun că acesta nu a fost primul incident la această fermă. În urmă cu câteva luni, alți muncitori veniți dintr-un sat din raionul Telenești ar fi fugit după ce au fost bătuți brutal.

Poliția a anunțat recent că a fost pornită o cauză penală.

La 12 martie, bărbatul care a fost agresat, a anunțat polițiștii despre cele întâmplate.

Proprietarul fermei a fost plasat în arest pentru 30 de zile.

Investigația pe caz continuă.