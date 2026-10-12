Un bărbat de 58 de ani a fost găsit fără viață în curtea propriei gospodării, în orașul Vulcănești. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, acesta ar fi fost atacat și sfâșiat de propriul câine, un Alabai.

Cazul a fost semnalat pe 11 octombrie, după ce sora bărbatului a alertat poliția, îngrijorată că acesta nu mai răspundea la telefon. Un vecin s-a deplasat la domiciliul acestuia, unde a descoperit trupul neînsuflețit al bărbatului, cu multiple leziuni provocate de mușcături.

În apropierea cadavrului se afla câinele care îi aparținea bărbatului. Animalul ar fi fost cel care l-a atacat mortal.

Poliția a inițiat un proces penal

Trupul neînsuflețit a fost transportat pentru efectuarea expertizei medico-legale, care urmează să stabilească exact cauza decesului.

Poliția a inițiat un proces penal pentru a stabili cum s-a produs tragedia.