Soțul educatoarei din Hâncești are statut de bănuit în dosarul deschis de autorități, a anunțat Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, într-o emisiune la Realitatea.

Întrebată despre acuzațiile exacte care i se aduc, ministrul a precizat că, la acest moment, investigațiile sunt în curs.

Daniella MISAIL-NICHITA, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „În acest moment nu putem vorbi exact, până nu vor fi desfășurate toate măsurile procesuale necesare, inclusiv audierile copiilor în condiții speciale, dar și ale altor martori care pot contribui la clarificarea situației, precum și analiza documentației medicale și a telefoanelor mobile. După finalizarea tuturor expertizelor, ne vom putea exprima mai concret asupra acestui caz și, dacă există vreo legătură, vom putea preciza care este aceasta.”

Totodată, ministrul a anunțat că până acum, 30 de persoane din anturajul familiei au fost audiate pentru a stabili dacă există vreo legătură între posibile acte de violență în familie și tragicul eveniment. Autoritățile au subliniat că investigațiile sunt în desfășurare, iar concluziile vor fi comunicate public după finalizarea tuturor procedurilor.

Cazul femei din Hâncești a fost făcut public duminică, când mai multe organizații nonguvernamentale și activiști care luptă pentru drepturile femei au scris că decesul acesteia nu ar fi un accident, dar un rezultat al unui abuz, că aceasta ar fi fost abuzată ani la rând de soțul ei ceea ce a făcut-o să își pună capăt zilelor.

Organizațiile nonguvernamentale îndeamnă femeile care sunt victime ale violenței în familie să sesizeze autoritățile și să ceară ajutor. Linia fierbinte principală și gratuită pentru victimele violenței în familie din Republica Moldova este 0 8008 8008. Totodată femeile sunt îndemnate să acceseze platforma eviolență.md, unde au contact cu specialiști care le pot ajuta sau pot apela numărul unic - 112.