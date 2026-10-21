Pe mai multe sectoare de drum din Republica Moldova se menține ceața densă, ceea ce poate îngreuna circulația, avertizează poliția. Totodată, până la ora 10:00 este valabil codul galben de ceață.

Recomandări către șoferi

În acest context, poliția recomandă șoferilor să reducă viteza și să o adapteze în permanență la condițiile meteo și la starea drumului. De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să păstreze o distanță suficientă față de vehiculul din față, astfel încât să poată reacționa în siguranță în cazul unor situații neprevăzute.

O altă recomandare importantă vizează utilizarea luminilor de întâlnire. Acestea trebuie conectate pentru a spori vizibilitatea autovehiculului în trafic și pentru a facilita observarea acestuia de către ceilalți participanți la circulație.

Cod GALBEN de ceață

Meteorologii au emis ieri cod galben de ceață, valabil pe aproape întreg teritoriul țării. Avertizarea a intrat în vigoare la ora 21:00 și este valabilă până astăzi, la ora 10:00.

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