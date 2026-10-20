Centrul și sudul Republicii Moldova se vor afla sub Cod galben de ceață, începând din această seară și până mâine. În condițiile în care vizibilitatea va fi redusă, poliția le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo.

Potrivit poliției, ceața poate îngreuna deplasarea și crește riscul producerii accidentelor rutiere. Conducătorii auto sunt îndemnați să evite manevrele bruște, să acorde o atenție sporită în trafic și să păstreze o distanță suficientă față de mașina din față.

De asemenea, șoferii trebuie să utilizeze luminile de întâlnire pe toată durata deplasării, pentru a fi mai ușor observați de ceilalți participanți la trafic.

Pietonii, îndemnați să traverseze doar prin locurile permise

Nici pietonii nu trebuie să neglijeze măsurile de siguranță. Poliția le recomandă să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și să se asigure că au fost observați de conducătorii auto înainte de a păși pe carosabil.

Autoritățile îndeamnă toți participanții la trafic să manifeste responsabilitate și prudență, pentru a preveni accidentele în condiții de vizibilitate redusă.

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