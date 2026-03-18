Un nou grup de cetățeni a fost oficial primit în comunitatea statului moldovean. Potrivit Primăria municipiului Chișinău, cinci persoane au depus astăzi jurământul pentru acordarea sau redobândirea cetățeniei Republica Moldova.

Noii cetățeni provin din diverse colțuri ale lumii — Republica Arabă Siriană, Ucraina și România — iar una dintre persoane și-a redobândit cetățenia moldovenească.

La ceremonie a fost prezent și viceprimarul capitalei, Victor Pruteanu, care i-a încurajat pe noii cetățeni să fie activi și responsabili, să respecte legislația și să contribuie la dezvoltarea societății și a orașului Chișinău.

Din 2003 până în prezent, 1.089 de persoane, au obținut cetățenia Republica Moldova în municipiul Chișinău.

Procesul de dobândire a cetățeniei nu este unul simplu. Solicitanții trebuie să susțină un examen care vizează cunoașterea limbii, istoriei și legislației naționale. Dosarele sunt analizate de o comisie guvernamentală, iar decizia finală este luată prin decret prezidențial. Abia după aceste etape, noii cetățeni depun jurământul în fața autorităților locale.