După aproape un an de la reținerea sa pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, un cetățean ucrainean urmărit internațional pentru trafic de persoane a fost extrădat către Grecia pentru a-și executa pedeapsa.

Bărbatul, în vârstă de 48 de ani, era căutat de autoritățile elene pentru implicarea într-o rețea internațională de trafic de persoane către Grecia. Acesta fusese reținut anterior, la 28 martie 2025, pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, în timpul unui control de rutină, când sistemele INTERPOL au semnalat alerta privind urmărirea sa internațională.

În baza documentelor furnizate de autoritățile elene și a deciziei instanței moldovenești, cetățeanul ucrainean a fost extrădat și predat autorităților din Grecia, unde urmează să execute restul pedepsei de 13 ani, 11 luni și 2 zile de închisoare, dintr-o condamnare totală de 20 de ani, stabilită de Curtea de Apel Penal a Regiunii Egee de Nord.