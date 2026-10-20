Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” anunță reluarea transportului de fier vechi pe calea ferată, după mai mulți ani de întrerupere.

Potrivit companiei, pe 19 octombrie 2026, un lot de 1.125 de tone de fier vechi a fost transportat din România în Republica Moldova, prin punctul de frontieră Ungheni–Cristești Jijia.

Transportul a fost efectuat cu un tren format din 26 de vagoane cu ecartament larg, de 1.520 mm.

Reprezentanții CFM spun că reluarea acestor transporturi va contribui la valorificarea infrastructurii feroviare și la diversificarea mărfurilor transportate între Republica Moldova și România.