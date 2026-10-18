După ani de studii, proiecte-pilot și promisiuni de implementare cu termen prelungit, Chișinăul face încă un pas spre tichetarea electronică în transportul public. Consilierii municipali au aprobat conceptul unui sistem unic, care ar permite achitarea călătoriei cu un card bancar, un card de transport sau cu telefonul. Investiția este estimată la 7,7 milioane de euro, iar sistemul ar putea deveni funcțional la începutul anului 2028. Astfel, taxatorii ar urma să dispară treptat din autobuze și troleibuze.

Ideea nu este nouă. În ultimii cinci ani, la Chișinău au fost testate mai multe soluții de plată fără contact, însă acestea au ajuns în puține unități de transport public.

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Așa arată validatorul care permite achitarea călătoriei cu un card bancar sau cu telefonul. Acesta este deja instalat în unele autobuze și troleibuze, însă nu în tot parcul de transport public. Deocamdată, sistemul funcționează pe șapte rute, iar autoritățile vor ca astfel de validatoare să ajungă în toate unitățile de transport din oraș.”

Călătorii spun că plata electronică ar putea simplifica îmbarcarea, dar nu toți sunt obișnuiți cu ea.

„Pentru achitare electronică sunt pentru, e comod, rapid.”

„Cred că nu ar fi așa multă aglomerație.”

„Nu mă folosesc, am abonament, văd că tinerii folosesc. Și am o explicație. Pentru persoanele în vârstă este cam complicat.”

„M-am obișnuit să achit așa și nu peste tot lucrează achitarea cu cardul.”

Sistemul ar urma să fie introdus treptat, iar odată cu acesta, să dispară și funcția de taxator.

„E o idee bună, dar nu știu cum o să se primească la noi în Moldova.

- Credeți că lumea nu va fi responsabilă?

- Da.”

Autoritățile spun că tranziția va dura între șase și 12 luni, dar încă urmează să stabilească ce se va întâmpla cu taxatorii, numărul cărora depășește o mie.

Dorin CIORNÎI, ȘEFUL DGMU: „Acest lucru va fi treptat. Perioada, conform acelui concept, este între 6 și 12 luni privind faza când ajungem totalmente fără taxatori în transportul public.”

ION CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „În etapa tranzitorie vom discuta despre persoanele respective, unde pot fi angajate dacă nu se vor regăsi în funcția respectivă.”

Noul sistem ar trebui să permită plata prin mai multe instrumente, indiferent dacă pasagerul folosește un card de transport, un card bancar sau telefonul.

ION CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Acest concept este că prin diferite instrumente de plată, de la cardul de transport, card bancar, după care smartphone-uri și tot așa mai departe, să poată fi implementat la Chișinău.”

Aprobarea conceptului de Consiliul Municipal Chișinău nu înseamnă însă că instalarea va începe imediat. Urmează elaborarea caietului de sarcini și organizarea licitației.

Pentru acest an, în bugetul municipal sunt prevăzute 50 de milioane de lei pentru proiect. Studiul elaborat în cadrul „MOVE IT like Lublin” estimează costul configurației de bază la aproximativ 7,7 milioane de euro, fără TVA. Prețul final va fi cunoscut după organizarea achiziției.

E-TICKETING ÎN CHIȘINĂU

50 MIL. LEI — prevăzuți în bugetul pentru 2026

7,7 MIL. EURO — estimarea investiției, fără TVA

600 DE VEHICULE — configurația estimată

Dacă procedurile vor decurge conform planului, sistemul ar putea fi implementat într-un an sau un an și jumătate de la startul acestora.

DORIN CIORNÎI, ȘEFUL DGMU: „Începând cu anul 2026, vor fi pregătite toate cele necesare pentru lansarea licitației. Estimativ, într-un an, un an și jumătate, ar trebui să fie implementat proiectul în municipiul Chișinău.”

Astfel, dacă termenele anunțate de autorități vor fi respectate, tichetarea electronică ar putea deveni funcțională la începutul anului 2028. Taxatorii ar urma să dispară treptat, în următoarele șase până la 12 luni de tranziție.