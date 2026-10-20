Cinci cetățeni ai Bangladeshului au fost prinși de polițiștii de frontieră în timp ce se pregăteau să traverseze ilegal râul Prut, spre România. Aceștia aveau asupra lor o barcă gonflabilă și ar fi plătit mii de euro unei grupări specializate în organizarea migrației ilegale pentru a ajunge în Uniunea Europeană.

Potrivit Poliției de Frontieră, cei cinci au fost identificați în zona de frontieră, pe direcția localităților Voinescu, din Republica Moldova, și Stălinești, din România. Unul dintre ei a încercat să fugă la apariția polițiștilor, însă a fost prins la scurt timp.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că cetățenii străini intraseră legal în Republica Moldova, prin Aeroportul Internațional Chișinău, declarând că vin în scop de muncă. Potrivit anchetei, aceștia ar fi intenționat, de fapt, să ajungă clandestin într-un stat al Uniunii Europene.

Ar fi achitat 10.000 de euro

Fiecare dintre cei cinci ar fi achitat câte 10.000 de euro membrilor unei grupări infracționale pentru a ajunge în Republica Moldova. La destinația finală, urmau să plătească suplimentar câte 4.000 de euro de persoană.

Cei cinci cetățeni străini au fost luați în custodie publică, iar Inspectoratul General pentru Migrație gestionează procedurile de returnare a acestora, în conformitate cu prevederile legale.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia ar putea sta la închisoare între 5 și 12 ani.