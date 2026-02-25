Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat recent decizia de retragere a cetățeniei pentru nouă persoane din regiunea transnistreană, cunoscute pentru implicarea lor în structurile separatiste și în promovarea agendei de apropiere de Federația Rusă. Printre acestea se numără foști „miniștri”, „deputați” ai așa-numitului „soviet suprem”, conducători ai blocului de forță și persoane implicate în structurile electorale sau judiciare nerecunoscute de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, scrie Zona de Securitate.

Igor Buga (1964) – „deputat” al așa-numitului soviet suprem, șef al comitetului pentru organizații obștești, sport, politici informaționale și de tineret. Participant la războiul din 1992 de partea separatiștilor și ulterior promotor al „valorilor tradiționale”, inclusiv inițiative pentru interzicerea „propagandei relațiilor netradiționale”.

Stanislav Casap (1983) – fost „vicepreședinte al guvernului” și ex-„ministru al finanțelor”. Din august 2023 conduce așa-numita comisie electorală centrală locală, fiind responsabil de organizarea „alegerilor” nerecunoscute și legitimarea construcției politice a regiunii.

Vadim Cravciuc (1970) – pretins deputat din Rîbnița, participant la războiul din 1992 de partea regimului de la Tiraspol. Activează în „sovietul suprem” pe domeniul economiei și industriei, susținând apropierea de Rusia.

Elena Gorodețcaia (1975) – fostă conducătoare a așa-numitei comisii electorale centrale și „vicepreședinte”, implicată în comunicări cu CEC-ul Federației Ruse pentru organizarea secțiilor de vot la alegerile pentru Duma de Stat.

Victor Guzun (1979) – fost „deputat” în circumscripția nr. 33 și fost șef al comitetului pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, cunoscut pentru retorica sa dură împotriva autorităților constituționale din Moldova.

Vladislav Juc (1976) – prim-adjunct al „ministrului justiției”, coordonează „serviciul de executare a pedepselor” și promovează armonizarea legislației transnistrene după modelul rusesc.

Oleg Leontiev (1967) – „deputat” al „sovietului suprem”, activ în comitetele pentru agricultură, industrie, transport și resurse naturale, implicat constant în procesele electorale.

Vadim Levițkii (1967) – „deputat” și membru al comitetului pentru politică economică, buget și finanțe, conducător al stației „Tirotex-Energo”, parte din holdingul „Sheriff”, despre care presa scrie că deține influență majoră în regiune.

Ruslan Mova (1972) – fost „ministru de interne” și șef al Direcției pentru combaterea criminalității organizate și corupției. A coordonat în 2020 centrul de combatere a pandemiei în regiune și este asociat cu măsuri dure de carantină, detenția activiștilor civici și operațiuni de forță.