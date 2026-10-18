Lucrările de reparație a rețelei termice de pe strada Vadul lui Vodă, 7/1, au fost finalizate, însă șoferii vor trebui să evite în continuare tronsonul afectat. Asfaltarea nu poate fi efectuată deocamdată din cauza ploilor abundente prognozate pentru 19 și 20 octombrie.

Potrivit „Termoelectrica”, avaria la conducta magistrală cu diametrul de 800 de milimetri a fost înlăturată, iar integritatea rețelei termice a fost restabilită. Carosabilul este pregătit pentru asfaltare, însă condițiile meteorologice nu permit executarea lucrărilor în condiții corespunzătoare de calitate și siguranță.

În acest context, întreprinderea a solicitat autorităților competente menținerea restricțiilor de circulație pe tronsonul respectiv, în perioada 19 octombrie, ora 06:00 – 21 octombrie, ora 21:00.

Reprezentanții „Termoelectrica” recomandă conducătorilor auto să evite zona, în special în dimineața zilei de 19 octombrie, și să aleagă trasee alternative.

Până când vremea va permite asfaltarea, echipele întreprinderii vor lua măsuri pentru a proteja zona de intervenție și pentru a preveni acumularea apei de ploaie.

„Termoelectrica” anunță că lucrările de asfaltare vor fi executate imediat ce condițiile meteorologice vor permite acest lucru, astfel încât circulația să fie reluată în cel mai scurt timp posibil.

Scandalul de pe strada Vadul lui Vodă: acuzații între Primărie și Termoelectrica

Disputa dintre primarul Ion Ceban și Termoelectrica a izbucnit după intervenția întreprinderii la rețeaua termică de pe strada Vadul lui Vodă, din sectorul Ciocana al Capitalei, unde asfaltul fusese reparat recent. Edilul a criticat momentul în care au început lucrările și a acuzat compania că ar fi distrus carosabilul proaspăt renovat, deși intervenția ar fi putut fi făcută înainte de reparația drumului. Ceban a mai susținut că lucrările ar fi fost efectuate fără actele permisive necesare.

Termoelectrica spune că intervenția era necesară

Directorul general al întreprinderii, Iurie Razlovan, respinge acuzațiile și afirmă că lucrările au fost necesare pentru înlocuirea unei conducte corodate. Potrivit acestuia, defecțiunea a fost identificată cu ajutorul sistemului de monitorizare SCADA, care permite depistarea pierderilor de agent termic din rețeaua orașului. După localizarea problemei, segmentul afectat a fost izolat, iar echipele au început demontarea conductei vechi și pregătirea traseului pentru instalarea uneia noi.

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