Agenția Națională pentru Sănătate Publică spune că riscul apariției cazurilor de pestă, cunoscută și drept ciumă, în Republica Moldova este foarte scăzut, în contextul cazului înregistrat în Federația Rusă. Autoritățile susțin că supravegherea epidemiologică este asigurată în permanență.

Potrivit ANSP, autoritățile din Federația Rusă au instituit măsuri de restricție și carantina în zonele afectate. Aproximativ 200 de persoane care au intrat în contact cu femeia au fost, de asemenea, plasate în carantină.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că ciuma modernă, în ciuda severității sale ridicate, nu reprezintă aceeași amenințare globală ca în timpul pandemiilor istorice, deoarece poate fi tratată eficient cu antibiotice.

Ce este ciuma și cum se transmite

Ciuma este o boală infecțioasă gravă, provocată de bacteria Yersinia pestis. Bacteria se găsește în special la rozătoarele sălbatice și poate ajunge la oameni prin contactul cu animale infectate sau prin intermediul puricilor.

Perioada de incubație este, de regulă, de câteva zile. Boala poate provoca febră mare și o stare severă de intoxicație și se poate manifesta sub trei forme: bubonică, pulmonară și septicemică.

În Republica Moldova, dacă este identificat un caz suspect, autoritățile aplică imediat procedurile de investigare. ANSP prelevează probele biologice, le ambalează și le transportă în condiții speciale către laboratoare internaționale de referință. Rezultatele sunt transmise autorităților, care stabilesc măsurile necesare.

Recomandările specialiștilor

Pentru a reduce riscul de infectare în zonele unde există focare naturale de ciumă, specialiștii recomandă:

să evitați contactul cu animale sălbatice bolnave sau moarte, în special rozătoare;

să folosiți repelente și îmbrăcăminte de protecție în zonele unde sunt multe rozătoare;

să gătiți bine carnea animalelor sălbatice înainte de consum;

să nu consumați carne și să nu manipulați piei provenite din zone cu risc ridicat.

Citeste si : OMS, după posibilul caz de ciumă din Rusia: „Evaluarea iniţială a riscului estimează că acesta este foarte scăzut pentru Europa”

Moartea laborantei a provocat îngrijorări

Cazul a atras atenția după moartea Dariei Șipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, care lucra la Institutul de luptă împotriva ciumei din Irkuțk. Decesul acesteia a fost anunțat de mai multe publicații ruse la 2 octombrie.

Informațiile privind cauza exactă a decesului și existența unui focar de ciumă sunt în continuare verificate de autoritățile sanitare și de OMS.

În acest context, anunțul lui Donald Trump privind o discuție cu Vladimir Putin intervine în timp ce autoritățile sanitare încearcă să clarifice circumstanțele cazului și rezultatele analizelor de laborator.

Potrivit evaluării preliminare prezentate de OMS, riscul pentru populație este considerat în prezent scăzut la nivelul Federației Ruse și foarte scăzut în regiunea europeană.