Un tânăr de 21 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru că a furat mai multe colete, iar un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a înșelat o ucraineancă și a lăsat-o fără bani.

Potrivit Procuraturii Generale, tânărul a comis cinci episoade de escrocherie în perioada octombrie 2023 – septembrie 2024.

Acesta își crea conturi false, folosind identități fictive, și se prezenta drept curier pentru a prelua coletele și a le transporta la destinație. În realitate, nu le livra, ci le păstra pentru sine. Prin acțiunile sale, a cauzat victimelor un prejudiciu de aproximativ 50.000 de lei.

În instanță, acesta și-a recunoscut parțial vina și a fost condamnat la 4 ani de închisoare.

S-a dat drept om de afaceri și a lăsat o ucraineancă fără bani

În cazul bărbatului, în perioada aprilie – decembrie 2025, acesta a făcut cunoștință cu o femeie din Ucraina pe aplicația Tinder, dându-se drept om de afaceri din București. Inculpatul a determinat femeia să creadă că sunt într-o relație serioasă și, ulterior, a început să-i ceară bani pentru presupuse investiții și pentru a o ajuta să obțină viză pentru plecarea în Statele Unite ale Americii.

Femeia a împrumutat mai mulți bani și și-a vândut apartamentul din Ucraina, transferându-i bărbatului sumele respective. Ulterior, acesta a întrerupt orice contact cu victima și a investit banii într-o platformă de trading.

Bărbatul a cauzat femeii un prejudiciu de peste 30.000 de dolari. În cadrul ședinței de judecată, acesta și-a recunoscut vina și și-a exprimat regretul pentru faptele comise.

Instanța a dispus recuperarea din contul inculpatului a sumei de 30.457 dolari cu titlu de prejudiciu material și a 100.000 lei cu titlu de prejudiciu moral, pentru a fi restituită victimei.