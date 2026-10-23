Comenzile de pe platformele străine se scumpesc din 1 noiembrie. Pentru bunurile de până la 150 de euro vom achita TVA de 20%, fie la plasarea comenzii, fie la primirea coletului. Din ianuarie, se va adăuga și o taxă de gestionare de 12 lei pentru fiecare trimitere. Cadourile între persoane fizice rămân scutite de taxe, în condițiile legii.

Daniela ANDREEV, REPORTER PRO TV: „După aplicarea noilor reguli fiscale, de la 1 noiembrie, coletele de pe platformele online din afara țării, vor costa mai scump. Astfel, o comandă de 50 de euro va ajunge să coste 60 de euro, un colet de 100 de euro va însemna încă 20 de euro de achitat pentru TVA, iar unul de 150 de euro va costa, în final, 180 de euro. Noile reguli vizează cumpărăturilor făcute de persoane fizice de la comercianți din străinătate, dacă valoarea bunurilor nu depășește 150 de euro, precizează Poșta Moldovei.”

CÂT ACHITĂM ÎN PLUS?

Din 1 noiembrie 2026

Valoarea bunurilor TVA — 20%

50 de euro +10 euro

100 de euro +20 de euro

150 de euro +30 de euro

Taxa va putea fi plătită direct pe platforma de cumpărături, dacă aceasta oferă opțiunea. Iar o altă modalitate prevăzută este ca banii să fie încasați la primirea coletului, la Poșta Moldovei. Astfel, clienții sunt îndemnați să verifice, atunci când plasează comandă, dacă TVA este inclusă în suma achitată.

CÂND ȘI UNDE PLĂTIM TVA?

- La comandă — prin platformă sau comerciant, dacă opțiunea este disponibilă.

- La primirea coletului — la Poșta Moldovei, dacă TVA nu a fost achitată în avans.

Ministra Finanțelor spune că operatorii își pot stabili modalitățile de încasare, iar autoritățile urmăresc ca procesul să fie automatizat.

Victoria BELOUS, MINISTRA FINANȚELOR: „Fiecare operator de plată va determina cum o face. Poate vorbi cu partenerul extern, poate încasa el personal, poate oferi persoanei fizice opțiunea să achete la el pe site. Noi nu stabilim limite, deoarece fiecare business are specificul lui. Trebuie să încercăm să ajutăm ca acest lucru să fie automatizat și fără deplasări pe la Serviciul Vamal fizice.”

Din 1 ianuarie 2027, pentru fiecare colet online se va adaugă o taxă de gestionare de 12 lei. Aceasta se va achita separat de TVA și de eventualele drepturi vamale, precizează Poșta Moldovei.

DOUĂ TAXE, DOUĂ TERMENE

Din 1 noiembrie 2026 - TVA de 20% din valoarea bunurilor

Din 1 ianuarie 2027 - se adaugă 12 lei/colet, taxă de gestionare

Pentru bunurile comandate online care depășesc 150 de euro se aplică în continuare regulile vamale și fiscale existente. Poșta Moldovei avertizează că dacă trimiterea este returnată, TVA achitată și taxa de gestionare nu se restituie, potrivit precizărilor instituției. Regulile sunt diferite pentru cadourile și alte trimiteri între persoane fizice. Cele cu o valoare sub 150 de euro rămân scutite de taxe, dacă îndeplinesc condițiile legale.