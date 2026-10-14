Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a venit cu declarații despre FlyOne, în contextul dosarului penal în care este vizată compania aeriană. Oficialul a precizat că operatorul aerian nu a anulat niciun program de zbor, iar cazul se află în proces de judecată.

Întrebat dacă există riscul ca FlyOne să rămână fără licență în urma dosarului penal, Bolea a făcut trimitere la declarațiile sale anterioare și a menționat că firma nu a anulat programe de zbor.

„Această companie nu a depus nicio anulare de programe de zbor. Este în proces de judecată”, a declarat ministrul.

Referindu-se la posibilitatea unei intervenții din partea Autorității Aeronautice Civile, inclusiv prin retragerea licenței, ministrul a reiterat că, la etapa actuală, cazul se află în proces de judecată.

Percheziții la FlyOne

Pe 1 octombrie, procurorii PCCOCS au efectuat percheziții la sediul companiei aeriene FlyOne. Perchezițiile au avut loc pe fondul unor neînțelegeri mai vechi dintre FlyOne și autorități. În iunie, companiei i s-a cerut să-și schimbe structura de control în termen de 90 de zile, după ce investițiile sale într-un domeniu considerat strategic pentru securitatea statului nu au fost aprobate. Autoritățile au invocat și posibile legături ale unor persoane asociate companiei cu persoane aflate sub sancțiuni internaționale.

FlyOne a contestat decizia și a inițiat un arbitraj internațional împotriva Republicii Moldova.

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