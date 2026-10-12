Când spunem „cai-putere”, gândul ne duce, de obicei, la automobile. Dar, la Volintiri, în acest weekend, caii adevărați au fost la putere. Animalele au intrat în cursă pentru a-și demonstra forța și viteza, iar spectatorii i-au încurajat de pe margine. Competiția, organizată în premieră, își propune să păstreze vii tradițiile creșterii cailor.

Pe un teren din extravilanul satului Volintiri, câțiva crescători de cai și-au pus animalele la încercare, în fața spectatorilor veniți să urmărească întrecerea, aflată la prima ediție.

Startul competiției a fost dat de polițiștii de patrulare. Apoi, călăreții s-au aliniat la linia de start și au pornit în cursă, în aplauzele spectatorilor.

Organizatorii spun că festivalul a fost organizat pentru a păstra tradițiile satului.

„Noi de mult am intenționat să facem acest festival, dar iată acum că avem niște condiții prielnice noi am convenit că este timpul să promovăm acele tradiții de creștere a cailor.”

La final, cei mai buni au fost recompensați cu diplome și premii bănești. Pe lângă competiție, vizitatorii au putut admira lucrările meșterilor populari și au gustat din bucatele tradiționale.

„E foarte frumos, lumea e pozitivă, timpul e frumos.”

„E destul de frumos și e ceva interesant, așa ceva nu a mai fost și chiar e binevenit.”

Festivalul „Cursele de cai la Volintiri” se află la prima ediție.