Celula de Criză a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova activează în regim permanent și continuă monitorizarea atentă a evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu.

Potrivit MAE, la această oră nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate. Misiunile diplomatice ale Republicii Moldova mențin contact permanent cu autoritățile locale și acordă sprijin consular cetățenilor moldoveni aflați în regiune.

„Situația de securitate în Israel rămâne complexă și fără schimbări majore. Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să respecte măsurile de securitate stabilite de autoritățile israeliene și să rămână în adăposturile antirachetă până la anunțul oficial privind încetarea alertelor”.

În Israel nu au fost înregistrate deocamdată solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova. Aeroportul rămâne a fi închis pentru zborurile comerciale.

În această dimineață, 82 de cetățeni ai Republicii Moldova au ajuns la Chișinău cu cursa FlyOne pe ruta Dubai–Chișinău, una dintre puținele conexiuni aeriene disponibile în prezent din regiunea Orientului Mijlociu.

„Autoritățile Emiratelor Arabe Unite continuă să gestioneze efectele atacurilor cu rachete și drone raportate în ultimele zile. Serviciile publice funcționează în regim normal, iar autoritățile mențin comunicarea constantă cu misiunile diplomatice străine. În contextul perturbărilor din spațiul aerian regional, astfel de curse rămân o opțiune importantă pentru revenirea cetățenilor din zonă”.

MAE a subliniat că următoarea cursă este planificată în perioada apropiată, în conformitate cu graficul aprobat de autoritățile Emiratelor Arabe Unite. Până în prezent Ambasada Republicii Moldova la Abu Dhabi a recepționat:

154 apeluri au fost preluate la linia de urgență;

114 solicitări au fost procesate prin e-mail;

110 solicitări de evacuare au fost înregistrate.

De asemenea, în Statul Qatar, Ambasada Republicii Moldova la Doha a înregistrat 22 solicitări individuale de evacuare, iar 32 de cetățeni moldoveni au solicitat informații privind situația de securitate și eventualele opțiuni de plecare din țară. La această etapă 20 de cazuri sunt în așteptare, iar 2 cazuri sunt în proces de examinare.

Aeroportul Doha rămâne închis și astăzi, iar „mâine dimineață urmează să fie luată o decizie privind menținerea spațiului aerian închis sau redeschiderea acestuia”. Totodată, Qatar Airways a anunțat că va efectua unele zboruri din Riad (Arabia Saudită) și Muscat (Oman), începând cu ziua de astăzi.

Spațiul aerian și maritim rămân restricționate, iar autoritățile qatareze nu recomandă evacuarea în acest moment.

În Liban au fost înregistrate două solicitări de repatriere. Consulul Republicii Moldova clarifică în prezent situația persoanelor respective. Spațiul aerian al Libanului a fost deschis intermitent în cursul zilei de ieri, ceea ce ar putea permite eventuale opțiuni de tranzit, în funcție de evoluția situației de securitate.

Totodată, MAE menționează că Republica Azerbaidjan rămâne un punct important de tranzit regional pentru evacuarea cetățenilor străini din Iran. Frontiera terestră Azerbaidjan–Iran rămâne închisă pentru traficul obișnuit de pasageri, iar ieșirile în regim de urgență sunt posibile doar prin coordonare instituțională prealabilă.

Cetățenii Republicii Moldova care s-ar putea afla în Iran sunt îndemnați să contacteze Ambasada Republicii Moldova la Baku pentru coordonarea eventualelor opțiuni de tranzit sau evacuare.

Situația de securitate în Iran rămâne extrem de volatilă, în contextul atacurilor aeriene asupra unor obiective militare și guvernamentale. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Iran sunt îndemnați:

să evite deplasările între provincii;

să identifice locurile de adăpost cele mai apropiate;

să evite apropierea de obiective guvernamentale și militare;

să contacteze misiunea diplomatică pentru eventuale opțiuni de evacuare.

Potrivit informațiilor disponibile, nu există în prezent solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran.

Recomandări pentru cetățenii Republicii Moldova

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor Republicii Moldova aflați în regiune:

să evite deplasările neesențiale;

să respecte strict instrucțiunile autorităților locale;

să verifice permanent statutul zborurilor direct cu operatorii aerieni;

să păstreze legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova;

să se informeze exclusiv din surse oficiale.

