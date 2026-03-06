La această oră, nu sunt înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele din Orientul Mijlociu, anunță ministerul Afacerilor Externe.

Totodată, potrivit informațiilor disponibile, nu există în prezent solicitări de evacuare din partea cetățenilor Republicii Moldova aflați în Iran sau Statul Israel.

Totuși, ministerul Afacerilor Externe anunță că recepționează sesizări și din partea unor cetățeni ai Republicii Moldova aflați în alte state, precum Filipine, Maldive, Zanzibar sau Sri Lanka, care se confruntă cu anularea sau reprogramarea zborurilor și cu dificultăți de tranzit.

Date de contact ale misiunilor diplomatice:

Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel

Tel.: +972 52 278 7326

Tel.: +972 52 778 9772

E-mail: tel-aviv@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite

(acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain)

Tel.: +971 50 916 0778

E-mail: abudhabi@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar

(acreditată prin cumul pentru Statul Kuwait)

Tel.: +974 3377 3417

E-mail: doha@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia

(acreditată prin cumul pentru Republica Libaneză și Republica Arabă Egipt)

Tel.: +90 541 687 21 04

E-mail: ankara@mfa.gov.md

Ambasada Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan

(acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran)

Tel.: +994 50 228 51 35

E-mail: baku@mfa.gov.md

Citeste si : A șasea zi de război în Orientul Mijlociu: Explozii în marile capitale. Ofensivă totală a SUA și planul lui Trump noi lideri în Iran

Citeste si : Războiul din Orientul Mijlociu începe să coste scump întreaga lume: petrolul se scumpește după blocarea Strâmtorii Ormuz, transportul maritim este afectat, iar economiștii avertizează asupra unei posibile creșteri a inflației - VIDEO