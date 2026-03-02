Celula de Criză a ministerul Afacerilor Externe activează în regim permanent, în contextul evoluțiilor de securitate din Orientul Mijlociu. Situația regională rămâne complexă și volatilă, cu atacuri repetate cu rachete și drone, iar în anumite zone spațiul aerian este închis sau afectat, precizează responsabilii.

Astfel, potrivit MAE, mai multe solicitări din partea cetățenilor Republicii Moldova au fost recepționate de misiunile diplomatice:

-La Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel – 8 cetățeni au solicitat asistență consulară.

-La Ambasada Republicii Moldova în Statul Qatar (acreditată prin cumul pentru Statul Kuweit) – 5 solicitări de asistență consulară, dintre care: 4 din Statul Qatar, 1 din Statul Kuweit.

-La Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite (acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain) – 2 cetățeni au solicitat asistență consulară (probleme legate de cazare – situații soluționate), iar 96 de apeluri telefonice recepționate, care nu au necesitat intervenție consulară, fiind oferite exclusiv informații privind instrucțiuni de securitate, situația spațiului aerian și alte clarificări operative.

Potrivit informațiilor confirmate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova, MAE anunță că nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite în rândul cetățenilor Republicii Moldova în statele monitorizate.

Și în această dimineață s-au auzit explozii în Iran, dar și în Israel, Qatar, Kuweit și în Beirut. Iranul și Israelul raportează deja sute de victime. Continuă atacurile Iranului asupra statele vecine bogate din Golf, care găzduiesc baze americane. Donald Trump a anunțat că operațiunile militare vor continua până la atingerea tuturor obiectivelor. Această escaladare masivă a provocat deja un șoc pe piețele petroliere și a dus la activarea bazelor britanice din Cipru.

Citeste si : LIVE TEXT. A treia zi de război. Conflictul SUA-Israel-Iran se extinde în Orientul Mijlociu. Explozii în mai multe state din Golf. Teheranul respinge negocierile: „Nu vom discuta cu SUA”