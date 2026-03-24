Operatorul sistemului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, face apel la consum rațional și responsabil de energie electrică, în special în orele de vârf, după ce sistemul electroenergetic al Republicii Moldova a fost afectat de deconectarea liniei de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești.

Potrivit instituției, avaria a fost provocată de atacuri cu drone produse pe teritoriul Ucrainei, în apropierea infrastructurii energetice, fiind deja identificate defecțiuni care necesită intervenții tehnice complexe și coordonare între operatorii din regiune.

În acest context, autoritățile energetice atrag atenția că echilibrul sistemului depinde în mare măsură de comportamentul consumatorilor. Reprezentanții Moldelectrica îndeamnă cetățenii și agenții economici să utilizeze energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a evita suprasolicitarea rețelelor de transport și distribuție, inclusiv a liniilor transfrontaliere de înaltă tensiune.

Deși alimentarea consumatorilor este, deocamdată, asigurată prin rute alternative, specialiștii avertizează că situația rămâne sensibilă, iar orice consum excesiv poate pune presiune suplimentară pe sistem.

În prezent, Moldelectrica colaborează cu operatorii de transport din Ucraina și România pentru a menține stabilitatea rețelei, monitorizând continuu evoluția situației și intervenind acolo unde este necesar.

Blackout-ul din 31 ianuarie

La 31 ianuarie 2026, căderea tensiunii pe linia Isaccea‑Vulcănești‑MGRES a provocat un blackout parțial în Chișinău și alte regiuni din țară, afectând semafoarele, transportul public și alimentarea a sute de mii de consumatori din peste 200 de localități. Autoritățile au intervenit rapid, însă remedierea completă a fost posibilă doar după mai multe ore, în urma verificărilor și reconectărilor efectuate de operatorii de transport al energiei, inclusiv Moldelectrica.

Republica Moldova vulnerabilă energetic

Linia de înaltă tensiune Isaccea‑Vulcănești reprezintă una dintre cele mai importante interconexiuni ale Republicii Moldova cu rețelele energetice regionale, conectând sistemul național la Ucraina și, indirect, la România. Această linie este crucială pentru stabilitatea sistemului energetic, asigurând alimentarea cu energie electrică a Chișinăului și a altor localități din întreaga țară.

Pentru a fi evitate astfel de avarii, Moldova trebuie să construiască noi linii de tensiune înaltă, dar și să investească în propriile centrale electricem spun experții.

Sergiu TOFILAT, EXPERT ENERGETIC: „Prima să construim linii de conexiune suplimentare. Este în plan Bălți-Suceava, cred că în următorii doi ani va fi și Strășeni-Gutinaș asta prin 2032 o să fie. Doi, să construim centrale electrice la noi, plus sursele regenerabile, stocarea energiei. Atâta timp cât depinzi de import înseamnă că trebuie să ai mai multe linii prin care să poți importa.”