Serviciul Vamal a anunțat că, în urma controalelor ulterioare finalizate între 2 și 13 martie 2026, au fost identificate obligații vamale suplimentare în valoare de 1,426 milioane lei, care urmează să fie încasate la bugetul de stat.

În cadrul acțiunilor de control, autoritățile au descoperit mai multe tipuri de încălcări ale legislației vamale, printre care:

Aplicarea nejustificată a tratamentelor tarifare preferențiale;

Nerespectarea destinației finale a mărfurilor importate cu facilități fiscale și vamale;

Încadrarea tarifară eronată a mărfurilor cu aplicarea unui cuantum redus de taxe;

Diminuarea valorii în vamă prin nedeclararea integrală a unor elemente constitutive ale acesteia.

De asemenea, trei operatori economici au optat pentru conformarea voluntară, ceea ce a permis recalcularea drepturilor de import și încasarea suplimentară a sumelor aferente.

Serviciul Vamal a reiterat apelul către persoanele fizice și juridice de a respecta strict legislația fiscală și vamală și de a manifesta responsabilitate în activitatea de import-export. Autoritățile amintesc că, în cazul în care un operator comunică voluntar erorile din documentele vamale înainte de a fi depistate, acesta poate fi liberat de răspundere materială, cu condiția achitării integrale a drepturilor de import și a eventualelor penalități.

În luna ianuarie, Serviciul Vamal al Republicii Moldova în urma controalelor au identificat obligații vamale suplimentare în valoare de 3,29 milioane lei, care la fel au fost încasate la bugetul de stat.