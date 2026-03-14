Acțiuni de plantare a copacilor au avut loc simultan pe ambele maluri ale râului Prut, în România și Republica Moldova, unde oficiali, voluntari și silvicultori s-au mobilizat pentru a contribui la extinderea suprafețelor împădurite. Printre participanți s-au numărat președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Mediului, Gheorghe Hajder.

„Plantăm pentru o țară verde, pentru aer și ape curate, pentru noi, pentru copiii noștri și pentru generațiile care vor veni după noi”, a scris Igor Grosu pe pagina sa de Facebook, subliniind importanța implicării comunității în protejarea mediului.

Acțiunea face parte din inițiativa Generația Pădurii, care urmărește extinderea și regenerarea fondului forestier prin mobilizarea autorităților, a specialiștilor din domeniul silvic și a societății civile.