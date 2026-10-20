Locatarii unui bloc din sectorul Ciocana se plâng că ar fi în pericol, după ce în apropiere au început lucrările de construcție a unui alt imobil, cu parcare subterană. Oamenii spun că blocul în care locuiesc, deja avariat în urma cutremurului din 1986, ar fi suferit noi deteriorări din cauza săpăturilor, iar pereții sunt plini de fisuri. Nemulțumiți, locatarii au depus petiții la Primărie și la alte autorități, dar spun că, până acum, nu au primit niciun răspuns.

Locatarii blocului de pe strada Voluntarilor 14/1, din sectorul Ciocana al capitalei, se tem pentru siguranța lor după ce în imediata apropiere au început lucrările de construcție a unui alt imobil.

„Din cauza cutremurului avem o crăpătură în spatele blocului, acum, de când se construiește, au făcut o crăpătură la fundament în partea din față. Iar dacă mai continuă să mai sape, pentru că vor să facă parcare subterană, cred că vom rămâne fără locuință.”

„Iată ieri a fost cutremur și eu foarte tare m-am speriat și am ieșit cu copilul afară. Au început ploile, iar la orice cutremuri mic noi nu suntem asigurați.”

„Nu ne-am așteptat că atât de mult vor fi descoperiți pereții, pentru că deja se vede subsolul. Iar dacă vor mai săpa 7 metri, în general nu știu ce va fi.”

„Este periculos, iar acum au început ploile, pământul se duce și ne temem să nu rămânem în drum.”

Administratorul blocului susține că pereții întregii clădiri au fost afectați de lucrările de demolare și de săpăturile de pe șantierul vecin.

Nina CARAUȘ, ADMINISTRATORUL BLOCULUI: „Locatarii unui bloc din sectorul Ciocana se plâng că ar fi în pericol, după ce în apropiere au început lucrările de construcție a unui alt imobil, cu parcare subterană.”

Oamenii spun că blocul în care locuiesc, deja avariat în urma cutremurului din 1986, ar fi suferit noi deteriorări din cauza săpăturilor, iar pereții sunt plini de fisuri. Nemulțumiți, locatarii au depus petiții la Primărie și la alte autorități, dar spun că, până acum, nu au primit niciun răspuns.

„Este periculos, deoarece sunt mai multe fisuri. Și aici sunt, și acolo, pe pod, pe pereți și acolo la fel. Iată așa și trăim, iar dacă se va întâmpla ceva, casa se poate prăbuși.”

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Tot perimetrul șantierului este restricționat pentru acces, fiind îngrădit. de asemenea, din această zonă au fost defrișați copacii și vegetația, iar trotuarul a fost scos. Pe acest loc, potrivit proiectului, urmează a fi construit un bloc locativ cu spații comerciale și o parcare subterană.”

Locatarii spun că au semnat o petiție, pe care au transmis-o mai multor autorități, inclusiv Primăriei Chișinău, și au cerut verificarea legalității autorizației de construcție, în condițiile în care blocul lor este avariat. Deocamdată, aceștia afirmă că nu au primit niciun răspuns. Conform unui document de pe site-ul primăriei Chișinău, autorizația pentru construcția blocului cu 9 etaje a fost emisă toamna trecută, pe un teren eliberat în urma demolării unui obiect privat. Am vrut să aflăm mai multe detalii și de la Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Funcționarii au declarat pentru PRO TV că vor reveni cu informații despre acest caz. Ulterior însă nu au mai răspuns la apelurile noastre.