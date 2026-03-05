Suspectul care ar fi omorât un om al străzii pe date de 2 martie în sectorul Rîșcani a fost plasat în arest preventiv.

Poliția a depistat cadavrul victimei în sublsolul unui bloc. În timpul reținerii făptașul s-a comportat agresiv și a amenințat polițiștii cu cuțitul. Iar după ce agresorul nu s-a conformat somațiilor polițiștilor, aceștia au efectuat câteva împușcături în aer.

Potrivit procuraturii, bărbatul de 39 de ani a fost plasat ieri în arest preventiv pentru 30 de zile.

Investigația pe caz continuă.

