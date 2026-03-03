Pe fondul deteriorării situației de securitate din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe a activat Celula de Criză și monitorizează permanent situația cetățenilor Republicii Moldova aflați în regiune. Zeci de solicitări de evacuare au fost înregistrate din Israel, Qatar și Emiratele Arabe Unite, în timp ce alte cazuri vizează anulări de zboruri și dificultăți de tranzit din state precum Filipine, Maldive, Tanzania sau Sri Lanka.

Potrivit MAE, în Israel, 17 cetățeni ai Republicii Moldova au notificat anterior intenția de evacuare. Dintre aceștia, doi – care dețin și cetățenia României – urmează să părăsească Tel Avivul cu un autobuz pus la dispoziție de Ambasada României, pe ruta Tel Aviv–Taba (Egipt), de unde și-au procurat bilete de avion pentru continuarea călătoriei.

Ceilalți 15 cetățeni au comunicat misiunii diplomatice că, la această etapă, nu mai solicită evacuarea. În prezent, nu sunt înregistrate cereri active de evacuare din Israel.

Aeroportul rămâne închis, iar evacuarea voluntară pe cale terestră, prin Egipt sau Iordania, este posibilă pe cont propriu. Ambasada Republicii Moldova la Tel Aviv continuă să monitorizeze situația și să mențină legătura cu cetățenii aflați în zonă.

În Qatar au fost înregistrate opt solicitări individuale de evacuare. Șapte cazuri sunt în așteptare, iar unul se află în proces de examinare.

Autoritățile analizează mai multe opțiuni de evacuare, inclusiv o posibilă rută terestră prin Arabia Saudită – condiționată de obținerea vizelor și de statutul operațional al frontierei – sau o eventuală rută aeriană prin Dubai, posibilă doar în cazul redeschiderii spațiului aerian.

Deocamdată, Ambasada nu recomandă evacuarea pe cale terestră sau prin rute alternative. Cetățenii sunt îndemnați să respecte strict indicațiile autorităților locale, să rămână în locuri sigure și să evite deplasările neesențiale.

În Emiratele Arabe Unite, MAE a înregistrat 96 de solicitări de evacuare din partea cetățenilor moldoveni. Totodată, misiunea diplomatică a preluat 104 apeluri la telefonul de urgență și a procesat 72 de emailuri, oferind răspunsuri individualizate.

În prezent, trei solicitări de asistență consulară sunt în curs de soluționare: două vizează clarificarea și acoperirea cheltuielilor de cazare în contextul suspendării zborurilor, iar una se referă la facilitarea tranzitului pe ruta Manila–Dubai–Chișinău.

Misiunea diplomatică menține contactul cu autoritățile locale și operatorii aerieni, fiind analizate rute alternative și mecanisme de compensare a cheltuielilor pentru cetățenii afectați.

MAE a recepționat sesizări și din partea cetățenilor aflați în Filipine, Maldive, Tanzania și Sri Lanka, care se confruntă cu anularea sau reprogramarea zborurilor și dificultăți de tranzit.

În astfel de cazuri, autoritățile recomandă menținerea legăturii cu agențiile de turism și companiile aeriene și transmiterea eventualelor dificultăți la adresa de email: dac@mfa.gov.md, pentru evaluarea și acordarea sprijinului consular.

Ministerul Afacerilor Externe dă asigurări că depune toate eforturile pentru identificarea unor soluții sigure și viabile pentru cetățenii Republicii Moldova aflați în regiune și îndeamnă la respectarea strictă a indicațiilor autorităților locale, evitarea deplasărilor neesențiale și menținerea contactului permanent cu misiunile diplomatice.