Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de recuzare depusă de avocații fostului președinte Igor Dodon împotriva completului de judecată care examinează dosarul „Kuliok”. Solicitatea apărătorilor a fost motivată prin presupusa lipsă de imparțialitate a judecătorilor, după ce instanța a dispus aducerea silită a lui Vladimir Plahotniuc, citat ca martor, însă acuzațiile au fost respinse atât de procurori, cât și de judecători.

Decizia a fost pronunțată în ședința din 4 martie 2026, completul fiind format din judecătorii Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și Leonid Chirtoacă. Avocații lui Dodon, Petru Balan și Nicolae Posturusu, au susținut că instanța ar fi exercitat presiuni asupra martorului prin aducerea sa silită în ședința din 17 februarie 2026, fapt ce ar fi demonstrat lipsă de imparțialitate.

„Noi am văzut presiuni asupra martorului”, a argumentat avocatul Petru Balan, precizând că Plahotniuc, fiind co-acuzat într-un alt episod al dosarului, nu ar fi trebuit să fie admis ca martor al acuzării. Apărătorul a criticat și modul în care acesta a fost adus în instanță, susținând că s-a încălcat dreptul martorului de a refuza declarațiile.

Procurorul de caz, Petru Iarmaliuc, a respins acuzațiile, afirmând că instanța a acționat pentru asigurarea desfășurării eficiente a procesului și pentru a verifica dacă Plahotniuc era de acord să depună declarații. Procurorul a mai adăugat că cererea de recuzare ar reflecta mai degrabă poziția apărătorilor „ca avocați factuali ai lui Plahotniuc”.

Avocații lui Dodon au mai susținut că, după ședința din 17 februarie, au apărut informații publice despre un alt dosar penal pe numele lui Plahotniuc, sugerând o posibilă presiune asupra martorului. Procurorul a arătat că apărătorii au invocat surse media pentru a susține aceste afirmații.

Astfel, cererea de recuzare a fost respinsă, iar examinarea dosarului „Kuliok” va continua în aceeași componență a completului de judecată, fără modificări.