O șoferiță a transformat trotuarul în drum pentru mașini. Femeia a fost surprinsă la volanul unui BMW în timp ce se deplasa pe un trotuar din Chișinău, punând în pericol pietonii. Aceasta a fost găsită de polițiști și documentată conform legii. Am încercat să aflăm cu ce pedeapsă s-a ales, însă responsabilii de la Inspectoratul Național de Securitate Publică nu ne-au răspuns deocamdată.

Potrivit poliției, cazul a avut loc pe 8 octombrie, pe strada Veronica Micle din centrul Chișinăului. La volanul BMW-ului se afla o femeie de 49 de ani. Aceasta a fost identificată și documentată pentru încălcarea comisă.

Poliția îndeamnă conducătorii auto să respecte spațiile destinate pietonilor și să nu le pună siguranța în pericol.

Sursă video: Stop Ham