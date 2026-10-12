Vladimir Plahotniuc participă astăzi, prin videoconferință, la ședința de judecată de la Curtea de Apel. În fața ecranului, acesta are o cafea și mai multe documente. Magistrații continuă examinarea cererilor depuse de avocații fostului lider democrat. Ședința de judecată este în desfășurare.

La ultima ședință de judecată, avocații săi au înaintat 41 de cereri. Una se referă la modul în care a fost schimbat unul dintre judecătorii completului, care a fost suspendat în urma vettingului. Procurorul a menționat că cererea înaintată de apărarea lui Plahotniuc este nefondată. Cererea a fost anexată la dosar, iar completul de judecători a precizat că va fi examinată conform procedurii.

Prima ședință de la Curtea de Apel a avut loc pe 26 august. Dosarul lui Vlad Plahotniuc a ajuns la instanța de apel după ce, atât avocații, cât și procurorii au contestat decizia primei instanțe, care l-a condamnat pe fostul lider PD la 19 ani de închisoare.

Procurorii au cerut inițial 25 de ani, iar avocații insistă pe nevinovăția fostului lider PD. Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie și se află de 11 luni în Penitenciarul nr. 13, după ce a fost extrădat din Grecia.

În dosarul fraudei bancare, acesta a fost recunoscut vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălarea banilor.

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