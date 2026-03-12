Anul trecut, serviciul public „Telefoane de Încredere” al Centrului „La Strada” a înregistrat peste 2500 de apeluri din partea femeilor care se confruntă cu diferite forme de violență, cea mai frecventă fiind violența psihologică. Cu toate acestea, majoritatea apelantelor au mărturisit că nu au fost mulțumite de sprijinul primit de la autorități sau nu au primit deloc ajutor.

Elena BOTEZATU, DIRECTOR AL CENTRULUI „LA STRADA”: „În 2025 am înregistrat mai mult de 2500 de apeluri. Cu părere de rău femeile chiar dacă ne sună să ne vorbească despre ceea ce li se întâmplă în multe cazuri nu sunt gata să se adreseze autorităților. Chiar dacă atestăm o creștere a numărului de apeluri către acest serviciu, femeile nu sunt gata să apeleze la autorități din diferite motive.”

Elena BOTEZATU, DIRECTOR AL CENTRULUI „LA STRADA”: „Ceea ce ne îngrijorează cel mai mult este că 60 la sută dintre femeile care ne sună au apelat anterior la autorități, însă au fost nemulțumite de ajutorul pe care l-au primit sau nu au fost deloc ajutate.”

Printre motivele invocate se numără lipsa de profesionalism sau prejudecățile personalului, precum și relațiile apropiate dintre polițiști și agresori.

Elena BOTEZATU, DIRECTOR AL CENTRULUI „LA STRADA”: „Fie cunosc despre experiențele neplăcute ale altor femei care s-au adresat la poliție și nu au fost ajutate sau nu sunt gata să se afle despre situația prin care trec sau mai au nevoie de timp. Sunt femei care sună al doilea sau al treilea an la rând nefiind pregătite încă să se adreseze către autorități pentru a fi ajutate, fie că cred că nu mai pot fi ajutate. Este vorba despre modul în care a intervenit polițistul, este vorba despre modul în care a intervenit sau nu a intervenit asistentul social. Cazuri sunt diferite. Este vorba despre situații în care polițistul de sector se cunoaște cu agresorul și asta este un factor pe care îl face pe polițist să nu ia cazul în serios, fie că e vorba de stereotipurile pe care le are polițistul.”

Mai mult, directorul centrului „La Strada” a menționat că au fost cazuri când polițistul a convins victimele să nu scrie plângere.

Elena BOTEZATU, DIRECTOR AL CENTRULUI „LA STRADA”: „Au fost situații în care femeia ne-a povestit că polițista la care a vrut să scrie o plângere a convins-o să nu scrie plângere pentru că ea la rândul ei tot este o victimă a violenței și de mulți ani se confruntă cu problema asta și a convins-o să gasească o soluție și să depășească conflictul pe care îl are acasă cu soțul său.”

Elena BOTEZATU, DIRECTOR AL CENTRULUI „LA STRADA”: „ Sunt cazuri în care femeile pot fi ajutate și sunt ajutate și sunt cazuri de succes, inclusiv de condamnări.”

În final, aceasta a reiterat că specialiștii din localități care trebuie să intervină și să ajute femeile nu sunt pregătiți, iar în prezent se desfășoară discuții pentru a depăși anumite stereotipuri și a îmbunătăți intervenția autorităților.